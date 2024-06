Circomotricità con gli 'Sbadaclown'

Laboratorio e percorso di Circomotricità per bambine e bambini dai 5 anni in su. Gli SbadaClown approdano da Libò con una pista da circo e strabilianti attrezzi per allenare il corpo e la mente alla creatività. Equilibri, salti, capriole e lanci diventeranno esperimenti di coordinazione, musicalità, ingegno e immaginazione. A partire dai 5 anni.