Le Cirque WTP - Alis Christmas Gala

Per la prima volta in Sicilia la Compagnia che ha battuto ogni record d'incasso nel mondo! LE CIRQUE WTP presenta un CHRISTMAS GALA al Teatro Metropolitan di Catania dal 17 al 20 dicembre 2020. Le migliori performances del CIRQUE DE SOLEIL con tutte le stelle mondiali del Circo Contemporaneo. 17-18-19 dicembre ore 21:30. 20 dicembre ore 17:00

Biglietti in prevendita a partire da € 35,00 compresa prevendita in tutti i punti autorizzati dei Circuiti: - Box Office Sicilia tel. 0957225340 www.ctbox.it; - Ticketone tel. 892101 www.ticketone.it; - Botteghino Teatro Metropolitan tel. 095322323 www.metropolitancatania.it; Vendita online in TUTTI i Circuiti autorizzati. Organizzazione: Carmelo costa per Musica da Bere S.r.l. info@musicadabere.com.