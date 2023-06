Classica, “Violoncelles Vibrez” nel chiostro Santa Maria di Gesù

Una serata dedicata al repertorio per violoncello e orchestra di cui saranno protagonisti alcuni giovani strumentisti di scuola catanese che si stanno affermando nel panorama musicale contemporaneo. Per la rassegna Chiostri e Cortili organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana nel Chiostro della Chiesa Santa Maria di Gesù di Catania (piazza Santa Maria di Gesù, 18) giovedì 29 giugno alle 20.30 la Camerata Strumentale Siciliana diretta dal maestro Giovanni Ferrauto sarà protagonista di “Violoncelles Vibrez” con i violoncellisti solisti Alfredo Anastasio, Bruno Crinò, Vincenzo Di Silvestro e Alessandro Sica. Si tratta di alcuni dei violoncellisti che lo scorso maggio, per il Festival InterSezioni, hanno fato parte della Cello Orchestra di Giovanni Sollima e che ora il pubblico potrà apprezzare in un repertorio di musica classica per violoncello e orchestra. Il programma della serata si aprirà con Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo “Alla rustica” di Antonio Vivaldi e proseguirà con Concerto in sol minore per due violoncelli, archi e basso continuo dello stesso autore, con Vincenzo Di Silvestro e Alfredo Anastasio ai violoncelli. Il programma prosegue poi con Concerto n. 9 in si bemolle maggiore per violoncello e orchestra di Luigi Boccherini con Alessandro Sica al violoncello solista, e si conclude con Kol Nidrei, op. 47 e Adagio su melodie ebraiche per violoncello con orchestra e arpa di Max Bruch, con Bruno Crinò al violoncello. Informazioni e prenotazioni 3920889640 (dalle10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20). Biglietteria online: www.yeventi.com. Ingresso: 10 euro intero, 8 euro ridotto.