Trekking dell'Epifania

Il 6 gennaio 2023, in occasione dell’Epifania, l’associazione “Etna e Dintorni” propone una simpatica escursione sull’Etna con pranzo finale in rifugio. La meta vi condurrà nel cuore del Parco dell’Etna, alla scoperta delle bellezze del versante ovest Etneo: tra grotte, antiche neviere, ovili e pagghiari, circondati da una costellazione di antichi vulcani spenti e lave cordate giungerete fino a Monte Ruvolo, antico cono vulcanico.

A seguire volgerete verso il cratere di Monte tre frati, attraversando la colata del 1763, dal quale si gode di una spettacolare vista verso l’Etna e la Sicilia orientale. Si entra quindi nel fitto e rigoglioso bosco di Centorbi, dai toni quasi fiabeschi.

Raggiungerete un pagghiaru, antica capanna pastorale etnea. Si rientra a Piano delle Ginestre alle 13 circa per il pranzo in rifugio riscaldati dal fuoco del camino. Un pranzo speciale: zuppa di goulasch o di funghi, pennette panna pistacchio e funghi, salsiccia e patate, pane, acqua e vino. Programma completo sul sito web www.etnaedintorni.it - Info e prenotazioni alla mail info@etnaedintorni.it; solo info al 3471902220 (NO SMS – ore 9-13 e 16-20).

Prenotazione obbligatoria entro il 2 gennaio se con pranzo, ed entro il 5 gennaio per il solo trekking (o prima ad esaurimento posti (particolarmente limitati). Appuntamento alle 9.30 al Rifugio Piano dei Grilli – ETNA OVEST (coord.: 37° 44′ 44, 14° 52′ 16, da inserire arrivati a Bronte).