L’associazione “Etna e Dintorni” organizza il 26 dicembre una nuova edizione del Classico trekking di Santo Stefano sull’Etna con pranzo finale facoltativo in rifugio. La meta saranno le Dagale di Monte Lepre, situate nel versante ovest dell’Etna, il più selvaggio e panoramico dell’Etna. Attraversando il bellissimo Bosco di Ginestra aetnensis, costeggerete i coni vulcanici fino a raggiungere le lave del 1753, da cui si gode una spettacolare vista sulla sommità etnea. Da qui arriverete fino alle dagale di Monte Lepre da cui si ammirano i vicini coni vulcanici del 1974.

Dopo una breve pausa, rientro in discesa fino a Piano delle ginestre alle 13 circa per il pranzo in rifugio e tisana finale al fuoco del camino. Un pranzo tutto speciale e natalizio: crema di funghi e verdure, antipasto tipico, pennette alla boscaiola con funghi e suino nero dei Nebrodi, pane, acqua o vino o bibita; tisana finale; (Il pranzo in rifugio è facoltativo).

Programma completo su www.etnaedintorni.it - info al 3471902220 o info@etnaedintorni.it.