CLIP STAR | Illustrazioni di Paolo Mei. INAUGURAZIONE VENERDÌ 23 OTTOBRE ORE 18. Clip Star è una raccolta di illustrazioni ideate e realizzate dal giornalista e musicista Paolo Mei, responsabile dell’agenzia Rocketta Booking, durante il periodo di lockdown: esse nascono infatti dall’impossibilità, causa Covid-19, di organizzare concerti, attività alla quale Rocketta è dedita da oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale.

Le illustrazioni prendono in prestito “l’omino” delle segnaletiche per raffigurare alcune icone del rock e del pop, giocando con slogan ispirati a frasi celebri che sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo. Contestualmente alla creazione di Clip Star, Rocketta Booking si reinventa facendo veicolare la musica e le illustrazioni attraverso altri supporti: t-shirt ed accessori personalizzati.

Nasce così Rocketta Store, un progetto di e-commerce per adulto e bambino dall’impronta originale, fresca, ironica ed “alternative”, dove non poteva che essere la musica il tema conduttore. Alle illustrazioni di Paolo Mei si aggiungono le caricature realizzate dall’artista catanese Marco Crimi, dove i soggetti, ideati e commissionati dallo stesso Mei, si trasformano in “parodie” di se stessi. Clip Star diventa adesso una mostra itinerante che raccoglie non solo i disegni visibili sui canali social del progetto e-commerce, ma anche tutto il resto del lavoro effettuato durante il lockdown: altre 15 illustrazioni inedite a tema. La mostra sarà visitabile fino a mercoledì 28 Ottobre dalle 15h alle 20h. Web: rockettastore.com. Contatti: 329.2425047 / rockettastore@gmail.com.