Colapesce/Dimartino LIVE alla Villa Bellini

Saranno i due cantautori siciliani COLAPESCE e DIMARTINO, apprezzate firme della musica indie e vincitori del #PREMIOPIMI2020 come Migliori Artisti Indipendenti dell’anno, a concludere l’edizione 2020 del Festival Sotto il Vulcano: il suggestivo Giardino Bellini di Catania ospiterà il concerto di sabato 26 settembre (ore 21.00), inserito anche nella programmazione del Catania Summer Fest 2020 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania. Lo spettacolo sarà realizzato in sicurezza e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e di governo. Ticket Posto numerato intero € 28,80. Ridotto € 20,00 per studenti e personale/corpo docenti Università degli Studi di Catania. Maggiori informazioni sulle convenzioni a questo link https://bit.ly/2YUVYhU. Biglietti in vendita su www.puntoeacapo.uno, nei punti vendita e on line dei circuiti abituali.