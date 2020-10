Come curare mostre ed eventi: lezione con Eugenio Santoro

Contatti: museorfeo@gmail.com 349 2901981. Una lezione full-immersion alla scoperta della cura e l’organizzazione di mostre ed eventi artistici: a Catania è in programma il workshop per curatore d’arte ed organizzatore di eventi artistici, in programma Venerdì 20 Novembre 2020 dalle 9, presso il Coworking Cowonderful, Via Vincenzo Giuffrida 203/a, 95128. La lezione è tenuta da Eugenio Santoro e a fine lezione è previsto il rilascio dell' Attestato di frequenza. UNICA DATA IN SICILIA. Gli argomenti del workshop: ricerca/selezione degli artisti e location, modalità di ricerca; allestimento, pianificazione, realizzazione; rapporti coi media, social network, mailing list; HomeGallery, sale espositive, locali. Per iscrizioni contattare il numero 349 2901981, o scrivere una mail a museorfeo@gmail.com.