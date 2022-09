Comer Sud presenta il nuovo Nissan Qashqai E-Power con i Samarcanda

Comer Sud presenta in anteprima il nuovo Nissan Qashqai e-Power, l'evoluzione del crossover con guida elettrificata. Il 22 Settembre alle ore 20:00 presso lo showroom Nissan Comer Sud di Catania verrà presentato il nuovo crossover con tecnologia e-power della gamma Nissan durante una serata di intrattenimento musicale dal vivo a cura de "I Samarcanda". La vettura sarà messa a disposizione per effettuare i test drive. I partecipanti avranno inoltre diritto ad un extrasconto fino a 500€ per l'acquisto di una vettura della gamma Nissan.

Ingresso gratuito.

