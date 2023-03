Commedia musicale 'La grande occasione'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

“LA GRANDE OCCASIONE...CHISSA' SE VA” narra la storia di una grande compagnia di varietà contemporaneo che si trova a vivere proprio “LA SUA GRANDE OCCASIONE”... irripetibile perchè un noto uomo politico, nonché ministro dello spettacolo e in odore di premierato, si è innamorato della prima donna della compagnia, che se solo lei cedesse alla corte serrata del politico, il futuro di tutto il gruppo teatrale diventerebbe assai più roseo e più ricco in successo ed anche in risorse economiche.

Peccato, però, che la prima attrice sia innamoratissima del primo attore della compagnia e che, tra successo lavorativo e amore, preferisca di gran lunga il secondo. Almeno in partenza, perché si sa, lo spirito è forte, ma la carne...”

Commedia musicale di J.L. Rodomonte production, Compagnia Arte e Tradizione Teatrale "Silvana Bosi". Appuntamento Sabato 18 Marzo alle ore 17:30 e Domenica 19 Marzo alle ore 18:00 - Teatro Metropolitan di Catania.

Per info a prenotazioni contattare il numero: 09532232. Botteghino aperto dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00