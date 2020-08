Comunikart tour, l’expo b2b della comunicazione a Catania il 4 e 5 settembre 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Questi mesi di lockdown hanno messo a dura prova l’economia Nazionale, e il settore produttivo della stampa e della comunicazione non ha fatto eccezione. Ma adesso è tempo di ripartire: questa è una vera e propria mission che ComuniKart sposa in pieno e, per farlo, tutta la filiera della stampa e della comunicazione si deve preparare ad una sfida più che mai impegnativa. Per questo è necessario fare cooperazione, condividere strumenti, e soprattutto bisogna avere una visione globale. Oggi più che mai è indispensabile che tutto il nostro comparto sia incoraggiato dalla nostra associazione, che si sforza di dare il massimo del supporto. Che ben vengano quindi tutte le iniziative che possano dare slancio in un momento storico così difficile. Proprio per questo ComuniKart, con il patrocinio di UNICOS (Unione Comunicazione e Stampa) organizza “ComuniKart Tour”, un Open House che si pone l’obiettivo di raggiungere direttamente il territorio e dare la possibilità ad Artigiani e Agenzie di Comunicazione, di incontrare le Aziende produttrici e importatrici sul territorio. L’evento si terrà il 4 e il 5 settembre presso il President Park Hotel, ad Aci Castello (Catania), dalle ore 09.30 alle ore 18.30. Il fine non è solo quello del rilancio e della ripartenza, ma anche quello di riunire e rappresentare la gamma di servizi e prodotti di cui tutte le imprese si avvalgono per le proprie attività, con lo scopo di portare a conoscenza degli addetti ai lavori le novità del settore ed orientare le potenzialità produttive delle aziende visitatrici: dai produttori di tecnologia ai creativi, da chi realizza strumenti a chi li usa per veicolare il proprio messaggio all’utenza finale, fino a chi cerca nuove idee, servizi e prodotti efficaci a favorire l’incremento di business. Rivediamoci ma senza dimenticare la sicurezza della propria salute. Il fine della segreteria Organizzativa è quello di prendere atto delle misure precauzionali necessarie in un contesto aggregativo come questo, implementando ulteriormente gli standard di sicurezza. L’ingresso gratuito, è riservato unicamente a tutti gli operatori del settore. E proprio in conformità alle normative di sicurezza vigenti, che consigliamo a tutti i visitatori di stampare l’invito direttamente da qui, e pre-compilarlo a casa, in modo da evitare file e assembramenti all’ingresso. Per ulteriori informazioni, visita il sito https://www.comunikart.it/intour/ e le pagine social di ComuniKart. Il mondo cambia e bisogna adeguarsi. Fermarlo per scendere non è possibile. “La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia” di Gandhi