Liberi Pensieri Studenteschi festeggia 10 anni di Comunità

Sabato 21 maggio in Piazza S. Maria di Gesù, nei pressi delle panchine colorate, si svolgerà un evento per i 10 anni di Comunità politica di quello che fu, nel 2012, il gruppo studentesco LPS (Liberi Pensieri Studenteschi) e che ancora esiste nelle diverse scuole catanesi. La storia del collettivo studentesco è la stessa che nel tempo ha dato vita alla Piazzetta appunto, alla sua vita sociale, ai suoi colori; è la stessa storia che, nel tempo, ha dato vita al MUA (Movimento Universitario Autorganizzato), all'occupazione dell'ex Hard Rock della pescheria che prese poi il nome di Centro Popolare Occupato Colapesce. Sono le stesse ragazze e gli stessi ragazzi che hanno vita a Potere al Popolo a Catania. Insomma, questa comunità politica festeggerà 10 anni di aggregazione, esperimenti politici, pratiche e militanza quotidiana, consapevoli di aver contribuito ad animare il movimento cittadino di questa città per tutti questi anni e di essere stati un riferimento, anche culturale, per tantissimi giovani. A partire dalle 17,30 ci sarà un dibattito su questi dieci anni che modererà Luisa Santangelo, giornalista di FanPage, mentre dalle 19,30 inizierà il concerto con diverse soggettività tra cui i Ciauda.