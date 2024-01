Alessio Bodì LIVE allo Zò

Cosa c'è di meglio di un concerto al mese nel segno dell'intimità del confronto con l'artista sul palco? E' questa la sintesi di “Fuori Salotto”, il format live itinerante nato a Milano, poi approdato anche in Sicilia, e che, con il fortunato concerto di Giovanni Truppi dello scorso dicembre che ha registrato il tutto esaurito, ha inaugurato da Z? Centro culture contemporanee di Catania una nuova stagione di concerti.

Il prossimo appuntamento giovedì 11 gennaio, alle 21, è con il cantautore palermitano Alessio Bondì. In apertura il live di Lelio Morra, cantautore partenopeo e ideatore di “Fuori Salotto”. La rassegna andrà avanti per un appuntamento al mese (concerto successivo quello del cantautore napoletano Gnut il 2 febbraio), a stretto contatto con la canzone contemporanea fino all’estate.

«Ci sono tante novità, dentro e fuori. Mi sento molto grato perché tutto è tornato a parlarmi, dopo un po' di silenzio. Ascoltare è un po' come meditare. Sto scrivendo un fiume di cose e fra poco vi svelo tutto».

Questo l'annuncio social di fine anno di Alessio Bondì nell'annunciare i concerti a venire. Tra i quali quello di Zo dell'11 gennaio che inaugura la stagione 2024 di “Fuori Salotto” dove Bondì si racconta in duo con il chitarrista e produttore Fabio Rizzo.

Collaboratori da sempre, i due sono impegnati nella ricerca di un suono che rappresenti la Sicilia contemporanea, facendo dialogare influenze nuove ad arcaiche. In questo spettacolo ripercorrono il repertorio di Bondì in dialogo con la canzone tradizionale siciliana.Dal suo esordio il cantautore palermitano è impegnato nella ricerca e nella narrazione di una Sicilia fuori da ogni cliché turistico o commerciale.

A dicembre ha rappresentato la Sicilia al Parlamento Europeo di Bruxelles per promuovere l’insegnamento della lingua siciliana nelle scuole. La sua carriera annovera premi come il De André e la targa Siae al Premio Parodi.

Il primo album “Sfardo”, del 2015, venne accolto calorosamente da pubblico e critica e fu finalista al Premio Tenco come miglior album d’esordio, miglior album in dialetto e migliore canzone. Seguirono “Nivuru” del 2018 e “Maharìa” del 2021.

Nel 2022 ha firmato la colonna sonora di “Spaccaossa”, esordio alla regia cinematografica di Vincenzo Pirrotta. E dal 2022 Bondì fa parte di Lero Lero, collettivo di studio, ricerca e sperimentazione sulla musica di tradizione orale siciliana. Attualmente lavora al suo quarto album in studio.

In apertura al concerto sarà ospite Lelio Morra, autore partenopeo.

Morra cresce ascoltando “Back to Black” di Ami Whinehouse, “Nero a metà” di Pino Daniele e “Sgt. Pepper's” dei Beatles. Riconoscimenti come il Premio De Andrè, Musicultura, Genova per Voi, Targa Tenco danno spessore al suo percorso.

La sua attività annovera un numero indefinito di live, più di due milioni gli ascolti su Spotify. “Esagerato” del 2019 è il titolo del suo ultimo disco, “Discoboomer” l’ultimo brano rilasciato nel 2022. Al momento colleziona canzoni nel cassetto, suona in giro e scruta occasioni.

“Fuori Salotto” è il salotto itinerante della canzone che invita i protagonisti del cantautorato a raccontarsi in un’esperienza inclusiva e conviviale. L’obiettivo del format, curato da Morra, è creare momenti di valore emotivo e culturale ad un passo dalle canzoni e da chi le scrive. Catania arriva dopo l'esordio a Milano, seguito da eventi estivi sull’Etna e a Palermo, e con Roma, Torino e Napoli alle porte. Collettivo Casa Nostra è community partner della rassegna. Info alla mail info.fuorisalotto@gmail.com.

La cantina Palmento Costanzo, partner dell’evento, offrirà un calice di benvenuto al pubblico contribuendo al clima conviviale di “Fuori Salotto”. Prevendita on line su https://dice.fm/event/68ra7-alessio-bond-in-concerto-lelio-morra-open-act-11th-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets.