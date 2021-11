Tornano gli appuntamenti al Monastero di San Benedetto dedicati ai più piccoli per la serie "CON LA TESTA FRA LE NUVOLE". SAVE THE DATE: sabato 13 e sabato 20 novembre. All’ingresso alla Chiesa di San Benedetto seguirà una visita partecipata seguita da un'attività laboratoriale dal titolo CACCIA AL BAROCCO Cosa accomuna tantissime opere pittoriche barocche? La presenza delle nuvole capaci di enfatizzare l’effetto scenografico donando profondità agli episodi narrati. Tutto il percorso diventerà una vera e propria caccia al Barocco (tesoro) per trovare aneddoti e curiosità legati all’arte scenografica barocca.

DETTAGLI EVENTO: numero partecipanti: minimo 5 - massimo 15 ?? Costo: 7 € ?? Durata: 1 h e 30 minuti circa - dalle h. 16.00 alle h. 17.30, con appuntamento e partenza dalla Chiesa di San Benedetto, in Via Teatro Greco n°2, h. 16.00 ?? Età consigliata: dai 5 ai 13 anni (dai 12 anni compiuti, nati, appunto, nel 2009, è necessario essere in possesso di green pass). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai seguenti contatti: scrivendo un SMS al: 3668708671, e-mail: guidect.eventi@gmail.com. Per la prenotazione occorrono: nome, cognome, codice fiscale del bambino partecipante e numero di cellulare del genitore. L'attività sarà svolta seguendo e adottando tutte le misure cautelari previste dal regolamento precauzionale Covid-19. Mascherina obbligatoria.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...