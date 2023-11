Monk Jazz Club a Palazzo Scammacca: tre concerti nel weekend

Con i tre concerti del trio formato da Dino Rubino al pianoforte e flicorno, Marco Panascia al contrabbasso e Giuseppe Mirabella alla chitarra - venerdì 17 novembre, alle 21.30, e sabato 18 novembre alle 19 e alle 21.30 - parte la nuova vita del Monk Jazz Club, il club catanese creato sei anni da sei amici-musicisti (Dino Rubino, Giuseppe Privitera, Nello Toscano, Giuseppe Mirabella, Giuseppe Asero e Francesca Santangelo) riunitosi nell'Associazione Algos per gestire quello che sarebbe diventato il più importante ritrovo per jazzofili della Sicilia orientale.

Abbandonata la vecchia sede di via Scuto, il club adesso ha trovato casa a Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1, un luogo storico nel cuore storico di Catania, che già da alcuni anni rappresenta un punto di riferimento per chi vuole apprezzare la Sicilia più genuina. Un luogo che ospiterà molteplici attività, musicali, artistiche, educative, ed enogastronomiche.

Il trombettista e pianista Dino Rubino, presidente dell'Associazione Algos e direttore artistico del Monk Jazz Club: «Palazzo Scammacca del Murgo racchiude quello che noi cercavamo e l'abbiamo trovato, qui a Catania, in un posto bellissimo».

Il trombettista e docente Giuseppe Privitera: «Palazzo Scammacca ci consente intanto una sala teatrale un po' più grande che permette 80 spettatori, una trentina in più rispetto al club di via Scuto, ma che non snatura affatto la nostra natura intima di un piccolo jazz club».

Pietro Scammacca, a nome della famiglia proprietaria di Palazzo Scammacca del Murgo: «Un modo magnifico per far vivere questo splendido contenitore culturale. Una sfida che raccogliamo dopo quattro anni di successo della collaborazione con l'Associazione Algos attraverso la rassegna estiva “Jazz in vigna” nella Tenuta San Michele di Santa Venerina».

Venerdì 17, alle 21.30, e sabato 18 novembre, alle 19 e alle 21.30, protagonista sul palco del nuovo Monk Jazz Club a Palazzo Scammacca sarà il trio formato da Dino Rubino al pianoforte e flicorno, dal contrabbassista catanese Marco Panascia, da anni cittadino newyorkese, e da Giuseppe Mirabella alla chitarra. Dopo tanti anni Rubino, Mirabella e Panascia si sono ritrovati a suonare insieme e si sono sperimentati dal vivo in un mini tour che ha già toccato Lecce, Matera e Torino.

«Jazz e swing come ai vecchi tempi. Andiamo...» il commento di entusiasmo di Dino Rubino. «Ci siamo ritrovati nella stessa formazione con cui suonavamo più di 20 anni fa ed è stato magico, come se avessimo suonato insieme solo un giorno prima» commenta Mirabella.

«Anche se sono ormai cittadino americano a tempo pieno, le mie radici sono qui e mi fa sempre piacere suonare a casa» prosegue Panascia, che si trasferì negli Usa a cavallo tra la fine de vecchio e l'inizio del nuovo millennio acquisendo la cittadinanza a stelle e strisce nel 2017.

I tre musicisti e compositori si incontrarono per la prima volta nel 1995. La loro collaborazione si interruppe pochi anni dopo, quando Panascia lasciò la Sicilia per trasferirsi a New York. Rubino e Mirabella proseguirono invece la loro carriera in Italia e in Europa.

Nel 2022 il trio si riunì per una rimpatriata fra amici al Monk Jazz Club e lì nacque l’idea di un tour da fare nel 2023: tre forti personalità musicali, tre grandi talenti, tre modi diversi di concepire la musica trovano un punto d’incontro in questo immaginifico progetto.

Il prorompente e vitale virtuosismo di Panascia, il lirismo ed il rigore stilistico di Mirabella, il tocco, la bellezza interpretativa e la creatività di Rubino, si fondono in un unico suono. Un gruppo dalla forte impronta jazzistica a cui piace suonare ed approcciare gli standard con uno spirito creativo e libero. Un interplay quasi naturale, legato ad un forte senso di amicizia che unisce questi tre musicisti straordinari.