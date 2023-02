I concerti in Sicilia, gli appuntamenti live già in programma nel 2023

Sono tanti gli appuntamenti live già in programma nel 2023. Date che hanno già fatto registrare successi di vendita come quelle in programma il 4 e 5 marzo al PalaCatania di Catania dei Me contro Te. Scrittori, attori e cantanti, noti anche come Luì e Sofì - duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia- hanno iniziato la loro carriera con i video pubblicati sul loro canale Youtube, aperto nel 2014. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta ad un pubblico più giovane. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e pubblicano i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”. Per il loro ritorno in Sicilia sono previsti arrivi da tutte le province. Ultimi biglietti ancora in vendita.

Max Pezzali torna in Sicilia e fa il bis

Due date al PalaCatania (il 5 e 6 maggio) anche per Max Pezzali. Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di SAN SIRO CANTA MAX, la festa riprende nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da “Hanno ucciso l’uomo ragno”, lo straordinario debutto che ha conquistato tutta Italia nei primi anni novanta, alle leggendarie “Sei un mito” e “Nord Sud Ovest Est”, passando per la romanticissima “Come mai” e la nostalgica, commovente “Gli anni”, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.

Doppia data anche per Enrico Brignano

Doppio appuntamento, questa volta al Teatro Metropolitan di Catania il 9 e 10 maggio, con lo show di Enrico Brignano. L’artista romano porterà in scena “Ma… diamoci del tu”: “quando parlo alla gente, io voglio darle del tu, mi voglio prendere una certa confidenza per raccontare in modo intimo le insidie del mondo, dalla tecnologia, utile ma infida, alle varie crisi economiche, ecologiche e sanitarie. Avrei pure un paio di notazioni da fare sull’amore e sul sesso, sui rapporti personali e sociali, su certe stranezze di questi tempi… ebbene sì, c’ho tanto da parla’. E qualche volta anche da lamentarmi. “Ma lei Brignano non sa che lamentarsi è tipico delle persone anziane?”; “Certo che lo so. Ma lei, coso… mi dia del tu!”.

Da Madonna a Jennifer Lopez: la star colombiana Maluma al Wave Summer Music

Prevendite aperte per quello che si annuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana. A Catania (Villa Bellini) il 5 luglio arriverà Maluma, classe 1994, colombiano di Medellìn. Con oltre 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo e streaming da record, Maluma è diventato un punto di riferimento della musica latinoamericana urban. Vincitore di un Latin Grammy Award, ha collaborato con big della musica internazionale come Madonna, Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin e di recente anche con The Weeknd. L’ultimo album “The Love & Sex Tape” è stato nominato nella categoria Best Album Urbano ai Grammy Awards.

Pubblico delle grandi occasioni per Lazza, Salmo e Sfera Ebbasta

Gli altri appuntamenti già annunciati a Villa Bellini di Catania con il Wave Summer Music sono i concerti di Lazza (14 luglio), Salmo (29 luglio) e Sfera Ebbasta (5 e 6 agosto). Lazza, reduce dal successo di Sanremo, porterà live le sue hit e farà esplodere i fan siciliani con “Cenere”, brano classificatosi secondo al Festival della Canzone Italiana. Conto alla rovescia anche per il ritorno di Salmo. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo - con oltre 2,8 miliardi di streaming totali, 63 dischi di platino e 39 dischi d’oro - ancora una volta sul palco trova la sua naturale dimensione, per creare un contatto sempre più profondo con il pubblico, trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. È stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio. Ad agosto arriva Sfera Ebbasta che continua ad essere uno degli artisti italiani di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese. Il fatto che per il secondo anno consecutivo sia l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 di Spotify dimostra quanto i record discografici di Sfera non siano soltanto numeri, ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia e non.

Guè live a Mondello

Da non perdere anche l’unico appuntamento siciliano di Guè a Mondello (Palermo, Sea Stadium, 30 luglio). Continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico uscito il 13 gennaio scorso per Island – con la certificazione di “Madreperla” a Disco di Platino, così come Platino è anche il brano “Cookies N’ Cream” feat. Anna & Sfera Ebbasta.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma nei prossimi mesi, in attesa dei prossimi annunci del cartellone del Wave Summer Music, il festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.