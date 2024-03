Live, al centro Zo la prima del nuovo lavoro di Lacinskij

Venerdì 8 marzo, dalle 22, al centro culturale Zo, in piazzale Chinnici, appuntamento con la rassegna musicale Disclosure. Sul palco Lacinskij e Fromm.

Lacinskij è il moniker del musicista Giuseppe Schillaci: producer, bassista, sound engineer e responsabile dell'etichetta discografica Doremillaro (SB) Recs. L'artista presenterà How To F*ck Everything, il suo quarto album solista, in uscita il 7 Marzo 2024, un mix di elettronica ambient, post-rock e shoegaze, sound scoring e suoni digitali. Loop e campioni sporchi, batterie sature, sound field recording, synth, delay, e tutti gli effetti a disposizione. Con la chitarra elettrica di Mario Lo Faro (Clustersun) e la batteria di Antonio Calandra (Club Rivera). No Landing For Ashes è il singolo che ha preceduto l'uscita dell'album, il cui videoclip è stato realizzato con l'artificio della AI.

Frømm è una music performance con corde, metalli, circuiti ed effetti. Suoni dal reale che vengono circuitati verso nuove interpretazioni. Il nuovo album omonimo, frømm, ha un sound crudo/dry, un feeling acido che guida tutto l'album, inserendo varietà ritmiche dal drum&bass a elementi di dubstep, edm ed electro rock, che tende a creare una atmosfera dark e low-fi. I brani sono scritti, composti e arrangiati da Carmelo S. Sciuto, Fabio Musmeci e Gianlorenzo Di Mauro. Biglietti in prevendita qui