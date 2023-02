Musica, il post punk dei Materazi Future Club al Centro Zo

Nuova scena rock in scena da Z? Centro culture contemporanee con il concerto dei Materazi Future Club. “Preferirei vincere la Champions League che venire promosso quest’anno” è un po’ il motto dei Materazi Future Club, trio milanese formato da Riccardo Montanari, Edoardo Piron e Marco Manini, i quali nel nome fondono l’amore per il calcio, col riferimento al noto ex calciatore dell’Inter e della nazionale ma senza una “z” per rendere omaggio alla storica band post-punk Fugazi. La band nasce tre anni fa quando Riccardo, Edoardo e Marco, coinquilini, decidono di unire musica disco-punk con le interviste più famose del mondo del calcio, focalizzandosi sulla poesia e il romanticismo ingenuo di quest’ultime. Materazi Future Club è post-punk, distorce le chitarre, balla e fa ballare, rendendo lo-fi lo sport più bello del mondo, è la risposta della musica al calcio, che ha fatto il proprio esordio tre anni fa con il singolo “De Rossi”, chiaro omaggio all’ex capitano della Roma. L’intento è quello di celebra-e grandi nomi «in bilico tra follia e talento puro», con l’obiettivo di far ballare e saltare la gente nei club. Tra i calciatori “cantati” dalla band “Cassano”, “Ronaldo”, “Gattuso”. Il singolo “Luciano/Eriberto” vanta il feat. di Max Collini di Offlaga Disco Pax. I tre sono usciti da poco con l’album d’esordio “Formazione titolare” (Woodworm Label, distribuito da Universal), realizzato con il sostegno di Italia Music Lab.