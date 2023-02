Musica, il rock made in Catania dei Clustersun al Centro Zo

Serata dedicata al rock Made in Catania, il 16 febbraio, dalle 21, al centro culture contemporanee, con il live dei Clustersun, band con un forte respiro internazionale. I Clustersun sono considerati, in Italia e all’estero, come una delle band di punta della nuova scena shoegaze.

Grazie ad un rock che miscela massicci muri di suono, riverberi, psichedelia lisergica e dilatazioni space rock, il suono dei Clustersun viene rielaborato per raggiungere una dimensione sonica di cosmica e avvolgente tridimensionalità, punteggiata da liriche in bilico tra rabbia e melancolia. Il trio catanese composto da Marco Chisari (voce e basso), Mario Lo Faro (chitarre) e Andrea Conti (batteria) è attualmente nel pieno di un acclamato tour europeo che terminerà il 23 giugno all’HRH Psyc festival a Leicester.

Il tour è stato organizzato per suonare dal vivo l'ultimo album della band, “Avalanche”. L’album ha raccolto recensioni entusiastiche, piazzandosi tra le migliori uscite del 2021 su diverse testate italiane ed estere, consacrando lo status internazionale della band.

In apertura di serata concerto dei Gigantik, band catanese che sta lavorando alla registrazione del primo album.

Ingresso al botteghino 10 euro. Prevendita qui