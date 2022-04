“Give peace a chance”: Palmas e Medda in concerto tra tradizione sarda, hip hop e dub

Ultimo appuntamento per “Give peace a chance - Musiche per la Pace in Europa”, la kermesse organizzata dalle associazioni Areasud e Darshan, nel mese di aprile, a Catania e provincia. Un grande successo per i concerti organizzati in un viaggio musicale tra nord a sud, tra musica tradizionale e contemporanea. Giovedì 28 aprile alle ore 21.00 presso il Circolo Mistero Buffo di Acireale (via Pennisi, 25) si esibirà, con il primo lavoro discografico “Meigama”, il duo sardo Mauro Palmas e Francesco Medda. “Meigama” in sardo definisce una dimensione temporale, uno stato d’animo, i colori del pomeridiano in una determinata parte dell’anno, ed è il primo album in duo di Mauro Palmas e Francesco Medda. Un disco politico, strumentale, dove ogni elemento presente è stato analizzato con cura: Mauro Palmas suona e compone con liuto cantabile, mandola e mandoloncello elementi che spaziano dalla tradizione sarda e mediterranea alla contemporaneità, selezionando con cura piccoli elementi e nodas. Questi materiali vengono organizzati in modo elegante ed essenziale all’interno delle produzioni di Francesco Medda, tra elettroacustica, paesaggi sonori e ambient, arricchendosi di tanto in tanto di elementi provenienti dall’hip hop astratto e dal dub. Mauro Palmas è un musicista e compositore pietra miliare della musica sarda e mediterranea e Francesco Medda è un musicista e compositore elettronico già noto come Arrogalla. Parte del ricavato dei concerti sarà devoluto agli enti internazionali che raccolgono fondi in favore dei profughi di guerra dall’Ucraina. L’evento è organizzato con il Patrocinio e il Contributo di: Comunità Europea – Creative Europe, Ministero della Cultura, Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana, Università di Catania – DISUM, European Folk Network e Italiafestival. Per visionare il programma completo: https://www.associazione-darshan.it/; per informazioni e prenotazioni: 349/5149330, 331/4861931; mail: associazioneareasud@gmail.com .