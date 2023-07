Ajde Zora: LIVE all'Alkantara Fest

Orario non disponibile

Sabato 29 luglio 2023, a partire dalle ore 21, appuntamento presso l'Azienda Agricola Il Pigno (Via Pennisi Petrone, 8) per il concerto LIVE di Ajde Zora. Per l'acquisto dei biglietti è possibile cliccare sul seguente link.

Ajde Zora nasce nel 2012 dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Dall’intento iniziale di proporre il frenetico repertorio balcanico prende presto forma la vera essenza del progetto, che allarga i confini e si arricchisce della tradizione musicale gitana dell'Est europa. Il gruppo, forte delle disparate origini musicali dei suoi membri, riesce nell’obiettivo di trasmettere al pubblico l’energia e la passionalità della musica ROM contaminandola con sonorità più moderne in uno spettacolo dinamico e coinvolgente.