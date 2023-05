Concerto "Albanian Premiere" di Pjeter Guralumi e Shkelzen Baftiari

10 euro intero, 5 euro ridotto over 65, studenti non convenzionati e personale Unict

Prezzo 10 euro intero, 5 euro ridotto over 65, studenti non convenzionati e personale Unict

Saranno due figure di spicco della musica albanese le protagoniste del prossimo appuntamento di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea nato dalla collaborazione tra il violoncellista Giovanni Sollima, che ne ha assunto la direzione artistica, e il compositore Giovanni Ferrauto, direttore artistico della Camerata Polifonica Siciliana. Sul palcoscenico del Cut - Centro Universitario Teatrale di Catania venerdì 12 maggio alle ore 20.30 saranno protagonisti di “Albanian Premiere” il violoncellista Pjeter Guralumi e il pianista Shkelzen Baftiari, figure di spicco dell'ambiente musicale di Tirana.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Biglietteria online: www.yeventi.com. Ingresso 10 euro intero, 5 euro ridotto over 65, studenti non convenzionati e personale Unict. Ingresso studenti Unict e Conservatorio V. Bellini: 2 euro (posti limitati, prenotare a cps@cpsmusic.it). Abbonamenti: 60 euro intero; 30 euro ridotto over 65, studenti anche non convenzionati e personale Unict.