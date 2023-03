Alessia Tondo LIVE al CUT

Sabato 4 marzo nuovo concerto del tour di Alessia Tondo. Dopo il successo della prestigiosa partecipazione al Seeyousound Festival di Torino il 25 febbraio, la voce del Canzoniere Grecanico Salentino scende a sud per la performance all'Etna Folk Club di Catania (presso il CUT, Centro Universitario Teatrale).

A quasi due anni dall'uscita dell'apprezzato debutto Sita, premiato dalla critica non solo con autorevoli recensioni ma anche con la vittoria del Premio Loano Giovani 2022 (categoria under 35), Alessia torna sul palco con una serie di date legate al suo primo album ma anche proiettate al futuro. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.