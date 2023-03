Music live at FAB - Andrea Beneventano Trio Jazz

Per una serata all’insegna della musica classica e jazz, venerdì 10 marzo al FAB appuntamento con Andrea Beneventano Trio Jazz a partire dalle ore 22:30. Beneventano si laurea con il massimo dei voti al conservatorio S.Cecilia di Roma in pianoforte.

L’attività jazzistica l’ha visto affiancare a prestigiosi musicisti di livello internazionale come Steve Turre, Chico Freeman, Donald Harrison e tanti altri. Alla vita concertistica ha affiancato quella didattica insegnando per anni a Roma, tenendo anche corsi di perfezionamento in svariate città italiane. Ad accompagnarlo durante questa serata ci saranno Cristiano Giardini al sax e Antonello Toscano al contrabasso.

Ticket d’ingresso: €10,00 che comprende aperitivo, drink e concerto. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 391 1871664.