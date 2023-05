“Seibutsu”: concerto “ritratto” di Angelo Sturiale allo Zò

Venerdì 19 maggio, alle ore 20.45, musica, danza e arte sono le protagoniste del decimo e ultimo appuntamento di Partiture, la rassegna di Zo Centro Culture Contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, ideata da Sergio Zinna, direttore artistico del centro culturale catanese.

Al centro della scena il musicista, compositore e artista catanese Angelo Sturiale il quale proporrà la sua essenza multimediale d'artista tra musica, arti visive, performance e poesia. Seibutsu sarà un concerto “ritratto" tra performance musicali e coreografiche, arte visiva e poesia, musica acustica ed elettronica in cui in cui i confini tra partiture e grafismi, tra suoni e danza, immagini e versi, si esprimono dentro uno spazio scenico multifunzionale, palcoscenico ideale per un viaggio di esplorazione denso e intenso alla ricerca di armonia e complessità, bellezza e perdita di sé.

Sturiale (musiche, performance, piano) sarà affiancato da Dario D’Agata (voce recitante), Annamaria Pennisi (soprano), Salvo Disca (baritono), Giuliana Patti (coreografa e danzatrice).

Biglietti: € 10 intero al botteghino, € 8 prevendita su Dice.fm, € 5 ridotto studenti. Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it . La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.