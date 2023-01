Baustelle alla Villa Bellini il 19 agosto 2023

Prezzo non disponibile

Dopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei più prestigiosi club italiani, i BAUSTELLE si preparano a proseguire il loro viaggio musicale con “ELVIS TOUR”, otto imperdibili concerti prodotti e organizzati da Vivo Concerti che porteranno l’iconica formazione ad esibirsi nei principali festival nell’estate 2023.

Il tour prende il nome da “ELVIS”, l’attesissimo nuovo album dei BAUSTELLE in uscita il 14 aprile, anticipato dall’uscita del singolo “CONTRO IL MONDO”, già fuori ovunque.

Si esibiranno alla Villa Bellini di CATANIA il 19 agosto (ore 21.00), primo grande annuncio della nuova edizione di Sotto il Vulcano Fest organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nella programmazione del Catania Summer Fest 2023 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

Biglietti disponibili in prevendita. Da venerdì 20 gennaio alle ore 14:00 on line su www.puntoeacapo.uno (circuito Tickettando) e nei circuiti abituali. Da mercoledì 25 gennaio alle ore 14:00 in tutti i punti vendita autorizzati.