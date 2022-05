Caparezza LIVE alla Villa Bellini il 29 luglio 2022

Manca esattamente un mese alla partenza di EXUVIA ESTATE 2022, il tour che porterà CAPAREZZA in giro per tutta Italia dando così finalmente la possibilità a tutti i fan di ascoltare e vedere dal vivo per la prima e ultima volta “EXUVIA”, l’album pubblicato da Polydor/Universal Music Italia e già certificato disco di Platino. L’EXUVIA ESTATE 2022, inoltre, sta registrando già i primi SOLD OUT: la data di Bologna del 27 giugno (sono ancora disponibili invece i biglietti per la seconda data di Bologna per il 28 giungo) e l’appuntamento del 4 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO).

È ancora possibile per i fan che avevano già acquistato i biglietti per i palazzetti andare su https://www.clappit.com/ caparezza-tour-2022/ e riprenotarsi per le nuove date estive. Ulteriori Info su www.caparezza.com, www.magellanoconcerti.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Il 7 Maggio 2021 esce il suo ottavo album in studio “Exuvia”. Il disco, certificato Platino, contiene 14 brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge tra cui la tracca oro “La Scelta”. L’exuvia è il termine che descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta. Caparezza prende in prestito questo termine scientifico per raccontare la sua personale trasformazione, il suo viaggio dal passato al presente. Il disco celebra così il rito di passaggio, il distacco e la fuga dalla propria “exuvia”.

Se sul palco accanto a Caparezza ci sarà la band formata da Rino Corrieri (batteria), Giovanni Astorino (basso), Alfredo Ferrero (Chitarra), Gaetano Camporeale (tastiere) e Diego Perrone (voce), il lavoro dietro le quinte non è affatto meno importante ed è frutto di grandi professionisti come Francesco Aiello (fonico di sala) e Miki Giove (fonico di palco), del team che ha curato le scenografie formato da Deni Bianco (oggettoni in cartapesta), Tekset (oggetti di scena e fondali), Maki (ledwall) e Tommaso Gianfreda (oggetti di scena), della costumista Rosalba Patruno, del performer e coreografo Pasqualino Beltempo e dei performer Cristina Siciliano, Brian Boccuni e Mariangela Aruanno.