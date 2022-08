Carl Brave LIVE alla Villa Bellini

Il ritorno live di Carl Brave in Sicilia è ormai vicino: a meno di due settimane dai due concerti di Bagheria (8 settembre Piccolo Parco Urbano) e Catania (9 settembre Villa Bellini), si aggiungono a grande richiesta nuovi settori in vendita: 8 SETTEMBRE BAGHERIA (PA) Piccolo Parco Urbano: da oggi in vendita il nuovo settore POSTO UNICO B € 28,80 (in collaborazione con GoMAd Concerti e Palermo Suona). 9 SETTEMBRE CATANIA Villa Bellini: da oggi in vendita il nuovo settore POSTO UNICO B € 25,00 (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania).

Tutti i biglietti sono disponibili on line e punti vendita dei circuiti abituali (Ticketone, DICE, Tickettando, Boxofficesicilia e Ciaotickets).