Afro Celt Sound System LIVE al Palazzo della Cultura

“Show must go on” è la regola ferrea del palcoscenico e la musica non fa eccezioni, non si ferma mai. E la Sicilia sarà testimone del ritorno alla musica dal vivo, il prossimo 25 luglio nella corte esterna del Palazzo della Cultura di Catania, degli Afro Celt Sound System, il collettivo internazionale con base inglese, tra i nomi più noti della scena world music mondiale.

L’evento sarà una grande anteprima della XIX edizione di Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano, che si terrà in più località etnee, dall'8 luglio al 5 agosto, e che avrà il suo fulcro dal 27 al 30 luglio a Pisano, la frazione di Zafferana Etnea da anni eletta a quartier generale del festival.

La band londinese lo scorso 13 marzo è stata colpita dalla scomparsa del suo fondatore, il musicista e produttore Simon Emmerson, e proprio in questi giorni ha annunciato l’uscita de nuovo album “Ova” (abbreviazione di Ovate col simbolo Afro Celt), già finito e ancora non pubblicato, e il ritorno ai live. E Catania al momento è l’unica data annunciata.

Biglietto: posto unico non numerato € 20. Punti di prevendita: https://www.ctbox.it/C2/Content.aspx/Punti_Vendita/. Prevendita on line: https://www.boxol.it/it/event/afro-celt-sound-system-cortile-platamone- catania/442266. Palazzo della Cultura: Via Vittorio Emanuele II, 95131 Catania. Informazioni: https://www.alkantarafest.it. Infoline/WhatsApp: + 39 345.5206150