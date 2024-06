Domenica 30 giugno alle ore 20.30 appuntamento in Via Siena 1 a Catania con il concerto d'estate dal titolo 'Evviva in Vin, viva l'Amor'. Coro polifonico Tempus Jocundum diretto da da Bruna D'Amico e coro polifonico Imago Vocis diretto da Salvatore Resca.