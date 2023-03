Monk Jazz Club - LIVE di Rosario Giuliani e Dino Rubino

€ 15 per i soci, € 20 per i non soci

Sax e pianoforte per due musicisti dalla forte vocazione europea. Venerdì 10 e sabato 11 marzo, alle 21.30, il palco del club del Monk Jazz Club di Catania è del sassofonista laziale Rosario Giuliani e del pianista etneo Dino Rubino, direttore artistico del club di via Scuto 19, due musicisti che si incontrano per la prima volta in una formazione intima e complessa allo stesso tempo, esplorando le sonorità del jazz e delle composizioni originali.

Biglietti: € 15 per i soci, € 20 per i non soci. Info e prenotazioni: e-mail centroculturalemonk@gmail.com o telefono/Whatsapp al 3401223606. Orari: i concerti iniziano alle 21.30. Indirizzo: Monk Jazz Club, via Scuto 19 Catania.