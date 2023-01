Niccolò Fabi LIVE al Teatro Metropolitan

È un progetto uniforme e articolato allo stesso tempo quello che Niccolò Fabi ha scelto di creare per i suoi 25 anni di carriera. Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura, realizzato per il concerto dello scorso 2 ottobre dal cantautore romano insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina.

Con “Meno per meno” Niccolò Fabi ha deciso di offrire al pubblico che non ha potuto vivere il concerto dell’Arena di Verona una testimonianza di questa nuova tappa artistica. “Meno per meno” uscirà il 2 dicembre per BMG in formato Doppio Vinile, CD e digitale ed è già disponibile in pre-order.

“Meno per meno” è stato anticipato dai brani “Andare oltre” e “Di Aratro e Di Arena”. “Di Aratro e Di Arena”, un racconto per immagini del concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona, e di “Andare Oltre”, realizzato da Valentina Pozzi, ha vinto il Premio Videoclip dell’anno (all’interno del Roma Film Festival).

A Catania Niccolò Fabi sarà in concerto il prossimo 11/5/2023 al Teatro Metropolitan a partire dalle ore 21.00. Biglietti disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (circuito tickettando) e nei circuiti abituali.