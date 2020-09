CHIARA CIVELLO e RITA MARCOTULLI in CONCERTO. SABATO 19 SETTEMBRE ore 21,15 - CATANIA VILLA BELLINI (1.000 posti a sedere) - UNICA DATA in SICILIA - PREVENDITA BIGLIETTI: CIRCUITO BOXOFFICE www.CTBOX.it - INFO: 370 3075249. La voce di Chiara Civello e il pianoforte di Rita Marcotulli, riferimenti entrambe del nostro più raffinato jazz al femminile, finalmente si incontrano in un inedito trio dove il terzo protagonista è il violoncellista Marco Decimo. Il jazz di entrambe; la canzone d’autore di Chiara, cui Rita è tutt’altro che estranea; la sperimentazione musicale di Rita, che trova in Chiara un partner perfetto; il virtuosismo di entrambe ai rispettivi strumenti, voce e pianoforte: questi gli ingredienti di un concerto che non mancherà di emozionare, stupire, commuovere, divertire.