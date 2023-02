Clustersun LIVE allo Zo Centro Culture Contemporanee

Il 10 febbraio da Zo Centro culture contemporanee di Catania sarà un venerdì dedicato al miglior rock Made in Catania con i live dei Clustersun, band etnea con un forte respiro internazionale, l’opening act dei Gigantik, band formata da musicisti provenienti da gloriose esperienze passate, e i dj set di Pul-InfeXion e Rumori Sound System.

I Clustersun sono considerati, in Italia e all’estero, come una delle band di punta della nuova scena shoegaze/psych/post-punk. Grazie ad un rock che miscela massicci muri di suono, riverberi, psichedelia lisergica e dilatazioni space rock. Influenzato da band come My Bloody Valentine, Ride, Slowdive, The Jesus And Mary Chain, Spacemen 3 e varie altre, il rock dei Clustersun viene rielaborato per raggiungere una dimensione sonica di cosmica e avvolgente tridimensionalità, punteggiata da liriche in bilico tra rabbia, melancolia, visioni oniriche e fragilità emotiva.

Il trio catanese composto da Marco Chisari (voce e basso), Mario Lo Faro (chitarre) e Andrea Conti (batteria) è attualmente nel pieno di un acclamato tour europeo - che terminerà il 23 giugno all’HRH Psyc festival della britannica Leicester - a supporto dell’ultimo album “Avalanche” pubblicato a maggio del 2021.

Biglietto: € 10, € 8 prevendita su Dice.fm, € 5 ridotto studenti. Info e prenotazioni: tel. 095.8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), e-mail biglietteria@zoculture.it. La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online.

E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.