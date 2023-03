Damien Rice LIVE alla Villa Bellini

Il cantautore irlandese Damien Rice annuncia il suo imperdibile tour estivo in Italia, il più esteso di sempre e che coprirà l’intera penisola, partendo proprio dalla città di Catania: domenica 2 luglio alla Villa Bellini (ore 21.00) per poi toccare le città di Caserta, Roma, Pescara, Venezia, Pistoia, Bologna e Brescia.

Atteso ritorno in Italia per Damien Rice, che non esibisce nel nostro paese dal 2018 anno in cui fu già ospite di Sotto Il Vulcano Fest all’Anfiteatro di Zafferana.

Il cantautore sceglie ancora la Sicilia e la rassegna organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, esibendosi nel suggestivo Giardino Bellini di Catania (nell’ambito di Catania Summer Fest, promosso dal comune di Catania).

I biglietti saranno disponibili in prevendita:

- Da giovedì 16/03 (ore 10.00) su mylivenation

- Da venerdì 17/03 (ore 10.00) su www.puntoeacapo.uno (circuito ciaotickets) e punti vendita