Danilo Rea al Monk Jazz Club

Dopo un 2023 di grandi successi, sia per le stagioni al chiuso al Monk Jazz Club, culminate a ottobre nel trasferimento della sede a Palazzo Scammacca del Murgo, sia per quella estiva di “Jazz in vigna” a Santa Venerina, l'associazione culturale Algos di Catania vara la stagione di concerti 2024 del Monk Jazz Club con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Danilo Rea.

E con il trio del pianista vicentino di nascita e romano d'adozione che il jazz club catanese torna alla musica dal vivo dopo la breve pausa per le festività di fine 2023 e inizio 2024.

Venerdì 12 gennaio, alle 21.30, e sabato 13 gennaio, sia alle 19 che alle 21.30, Rea suonerà affiancato da un paio di amici di lungo corso, il palermitano Mimmo Cafiero alla batteria, musicista e di rara energia creativa magistralmente sostenuto dall’inconfondibile suono e dalla grande perizia del musicista etneo Nello Toscano al contrabbasso.

L’abbonamento alla stagione ha un costo di € 135. Prevendita on line su https://www.ciaotickets.com/it/stagione-invernale-2024-monk-jazz-club Per info e prenotazioni, e acquisto in cassa: email prenotazioni@monkjazzclub.it , telefono 3401223606. Monk Jazz Club: Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca 1, Catania.