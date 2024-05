Deep South LIVE al FAB

Prezzo non disponibile

Il 10 Maggio, alle ore 22:30, il palco del FAB si accenderà con l'energia travolgente dei Deep South. Formatisi trent'anni fa dalle ceneri del "Passo Pesante", questi maestri del rock hanno cavalcato le note dei Deep Purple e di molti altri giganti del rock classico degli anni '70.

Con Pino Puggelli alla voce, che l'anno scorso ha brillato come semifinalista a The Voice Senior su Rai Uno, Max Firetto alla chitarra, Mario Indaco alla batteria, con il supporto storico di Antony Panebianco alle tastiere e Giorgio Indaco al basso, la band promette una serata di musica indimenticabile.

Avendo aperto per icone come Andrea Braido e Stef Burn, i Deep South portano sul palco un'esperienza live di puro carisma e storia rock.

Non perdete l'opportunità di ascoltare dal vivo le loro straordinarie interpretazioni e il potente sound che li caratterizza. Dove? FAB, Via delle Scale 10, Catania. Quando? Venerdì 10 maggio, dalle 22:30. Ingresso gratuito per chi cena al locale.