Concerto di Lina Gervasi 'Theremin'

Quest'anno il Circolo Culturale "Giovanni Verga" ha pensato in grande. Per la prima volta a Vizzini, vi daremo la possibilità di ascoltare un'artista di eccezione, Lina Gervasi, che, con il suo magnetico theremin, reinterpreterà le colonne sonore dei film più belli della cinematografia internazionale. Il theremin è uno strumento unico, dalle sonorità affascinanti, a cui l'artista ha dedicato la sua conoscenza e la sua carriera, diventando una tra i pochissimi musicisti mondiali che si sono cimentati nel suonarlo.

Il concerto avrà due turni in un'unica data, quella di giovedì 29 dicembre 2022: 1° turno: ore 19:00, 2° turno: ore 20:00. Solo su prenotazione. Tutte le info ai seguenti numeri:

Andrea Ferma 392 495 6618, Fabio Ferma 333 991 7913, Delia Di Pasquale 338 142 9765, Michele Musarra 328 925 1644 oppure presso l'Edicola Cosentino in Piazza Umberto I. Circolo Culturale "Giovanni Verga", ?Via Vittorio Emanuele, 27, Vizzini.