Emma LIVE alla Villa Bellini

Nuovo nome di punta che si aggiunge ai protagonisti della rassegna SOTTO IL VULCANO FEST per l’estate 2024. Il 10 agosto salirà sul palco della Villa Bellini di Catania EMMA.

L’artista sarà in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Apnea”, in uscita in versione digitale il 7 febbraio, prima di girare l’Italia con i nuovi appuntamenti tra festival e rassegne estive.

Sotto il Vulcano Fest 2024 è organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. Biglietti disponibili a partire dalle ore 12.00 di venerdì 2 febbraio su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali.