Enrico Ruggeri LIVE al Teatro Ambasciatori

Prodotto da Joe & Joe, il tour di Enrico Ruggeri fa tappa in Sicilia. L’unico imperdibile appuntamento live è in programma a Catania, giovedì 21 aprile 2022 alle ore 21.30 presso il teatro Ambasciatori, con l’organizzazione di Primamusica di Giovanni Di Prima. In Sicilia il raffinato autore di “Quello che le donne non dicono” incontrerà i fan e firmerà le copie del nuovo album di inediti anche in occasione dell’instore tour: il 20 aprile alle ore 18.00 presso la libreria laFeltrinelli di Palermo in via Cavour e il 21 aprile alle ore 18.00 presso la libreria laFeltrinelli di Catania in via Etnea.

Per info e prenotazioni - Primamusica produzioni artistiche, https://www.primamusica.it/, via Roma, 200 – 95037 S. Giovanni La Punta (CT). Tel +39 095 3787461, WhatsApp +39 392 3139444. E?mail info@primamusica.it.