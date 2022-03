Ermal Meta LIVE a Zafferana Etnea il 17 agosto

Prezzo non disponibile

Era nell’aria da qualche tempo, ma ieri sera ERMAL META con questo messaggio social ha ufficializzato tutto ai suoi fan, che attendevano con ansia la notizia: “Finalmente si ritorna. Date certe e l’estate davanti. Non ho mai patito la mancanza di qualcosa come mi è successo per il palco. Io sarò lì e lo sarete anche voi. Tremo solo all’idea. Mi siete mancati e adesso che riesco a visualizzare quello che succederà lo sento più che mai. Si, mi siete mancati. A presto”.

È un attesa ritorno il suo a ZAFFERANA, il 17 agosto, sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino per uno degli appuntamenti di Sotto il Vulcano Fest 2022, nell’ambito della programmazione realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Zafferana e alla rassegna annuale Etna in Scena. I biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi alle 16.00 su www.puntoeacapo.uno e www.tickettando.it (ticket link).

Il “TOUR ESTIVO 2022” di Ermal Meta è prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo. Radio Italia è la radio ufficiale del tour.