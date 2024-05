Ermal Meta LIVE a Zafferana Etnea

E' uscito lo scorso 3 maggio il nuovo album di inediti di Ermal Meta da titolo “Buona Fortuna” (Columbia Records/Sony Music https://Columbia.lnk.to/BuonaFortuna). Il nuovo album sarà il cuore pulsante della scaletta dei concerti del nuovo tour estivo che lo porterà questa estate sui palchi più importanti della penisola con due tappe in Sicilia.

Il 24 agosto si esibirà all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (Catania) per la rassegna Sotto il Vulcano Fest 2024 (organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) nell’ambito della programmazione di Etna in scena, promossa del Comune di Zafferana.

Il 25 agosto l’appuntamento live sarà a Palermo, al Teatro di Verdura, per la rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo e in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Palermo.

I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, sono disponibili in prevendita al seguente LINK e nei circuiti e punti vendita abituali. Il nuovo spettacolo segna il ritorno alla dimensione live in un anno per lui molto importante.