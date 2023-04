Ernia LIVE alla Villa Bellini

Decine di migliaia di biglietti venduti, sold out a Milano, Roma e Napoli, riscontri entusiasti da parte di pubblico e critica: il primo tour nei palazzetti di Ernia è stato un trionfo.

Terminata la parentesi invernale, l'artista si prepara a tornare sul palco con un tour estivo che lo porterà letteralmente in tutta Italia e oltre: quindici date da nord a sud, che toccheranno le principali arene all'aperto e i festival più amati, con il TUTTI HANNO PAURA – SUMMER TOUR.

Il suo ritorno live in Sicilia sarà a luglio, con due concerti organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. PALERMO Sabato 22 luglio Cantieri Culturali alla Zisa - Green Pop Festival Palermo, in collaborazione con Gomad Concerti. CATANIA Domenica 23 luglio Villa Bellini - Sotto il Vulcano Fest 2023, in collaborazione con il Comune di Catania.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 5 aprile su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni, la possibilità di acquistare con carta docente e 18app e di rivendere ticket.