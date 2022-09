Ernia LIVE alla Villa Bellini

Indirizzo non disponibile

Voce tra le più interessanti e originali della nuova generazione - la sua penna è in grado di spaziare tra rap puro e tecnico e testi di grande spessore, con una vena pop e contemporanea – l’ultimo lavoro di Ernia rispecchia i molteplici interessi, nonché il suo background, contribuendo a fare di Gemelli un lavoro coeso ma sfaccettato, inscindibile, ma plurale.

Annuncia oggi le prime date estive del Gemelli Tour che farà tappa a Catania, il 17 settembre 2022 (ore 21.00), altro prestigioso appuntamento della nuova edizione di Sotto il Vulcano Fest, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

Ernia, all'anagrafe Matteo Professione, nasce 26 anni fa e cresce nelle strade della periferia Ovest di Milano, dove vive, venendo a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni '00, l'hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, ha saputo in poco tempo raggiungere un posto di primo piano nell'attuale scena rap italiana.

Nel 2020 l’ultimo album Gemelli, ha ottenuto il disco d'oro in sole tre settimane, e il primo singolo estratto – Superclassico – è stato certificato platino, ad appena due mesi dalla sua uscita.