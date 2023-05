Francesco Gabbani LIVE alla Villa Bellini

Prenderà il via a luglio il nuovo tour estivo di Francesco Gabbani con cui girerà l'Italia per presentare dal vivo il suo nuovo spettacolo “Ci vuole un fiore tour” .Gabbani Sarà ospite di Sotto Il Vulcano Fest per l’imperdibile concerto di mercoledì 9 agosto (ore 21.00), alla Villa Bellini di Catania, organizzato da Puntoeacapo e Bm Produzioni Musicali, e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti sono già disponibili su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, online e punti vendita.