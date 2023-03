Geolier LIVE alla Villa Bellini

Geolier ha finalmente messo fine alla grandissima attesa dei suoi fan e torna in tour per portare live i suoi successi e i brani dell’ultimo album “Il Coraggio dei Bambini”.

Il tour estivo farà tappa a Catania il 21 luglio a Villa Bellini. L’appuntamento siciliano fa parte del cartellone del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

“Il Coraggio dei Bambini” è stato anticipato da “Chiagne” – già certificato disco di platino – e “Money”. Con il nuovo album, le sue sonorità che guardano oltreoceano e i temi affrontati, l’artista ci dimostra come si può essere estremamente contemporanei e figli del proprio tempo, ma con un’attitudine old-school, attraverso racconti di vita, della strada e delle sue verità.

Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni.

Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, con un solo album all’attivo, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni - ben 15 dischi di platino e 17 dischi d’oro - e oltre 1.3 miliardi di streaming audio/video.

I biglietti sono già in vendita online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket.