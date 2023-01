Gianni Cazzola LIVE al Monk Jazz Club

Venerdì 20 e sabato 21 gennaio (concerti alle 21.30), suonerà nel jazz club di via Scuto 19 l'84 enne batterista bolognese Gianni Cazzola. Due concerti da non perdere accompagnato da due dei soci/musicisti del Monk – il sassofonista Giuseppe Asero e il chitarrista Giuseppe Mirabella – e dal contrabbassista Carmelo Venuto.

Biglietti: € 15 per i soci, € 20 per i non soci. Abbonamento per 8 concerti: € 120,00 per i vecchi abbonati e di € 135,00 per i nuovi abbonati. Info e prenotazioni: e-mail centroculturalemonk@gmail.com o telefono/Whatsapp al 3401223606. Orari: i concerti iniziano alle 21.30. Indirizzo: Monk Jazz Club, via Scuto 19 Catania.