Appuntamento il 14 novembre alle ore 19.00 al Cine Teatro ODEON con il concerto di Hector U. Passarella&Centro Bandoneon di Roma. Biglietti disponibili on -line. Intero € 15 + d.p. Ridotto € 12 + d.p. Under 26, studenti universitari e over 65 ridotto. Bambini sino a 13 anni gratis.

Passarella nato in Uruguay nel 1955, è considerato uno dei più grandi bandoneonisti, nonché uno dei più interessanti compositori di tango moderno. L’inconfondibile suono e la particolare espressività del fraseggio gli hanno valso l’ammirazione del pubblico, della critica e di grandi musicisti come Ionesco Galati, Leo Brawer, Luis Bacalov, Donati Renzetti; cineasti come Emidio Greco, Michael Radford e Robert Duvall.