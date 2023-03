Holiday Inn LIVE allo Zō Centro Culture Contemporanee

€ 12 intero al botteghino, € 10 prevendita su Dice.fm, € 8 per studenti al botteghino

Venerdì 31 marzo, alle ore 23, torna da Zo Centro culture contemporanee di Catania Disclosure, la nuova dimensione della musica live, creato in sinergia da Z?, Doremillaro e KVA, e reso unico dalla sua ricerca e produzione di eventi live e dj set.

Per questo secondo appuntamento del nuovo format musicale arrivano gli Holiday Inn, un duo italo-francese acid minimal e synth punk formato da Gabor (alla voce) e da Bob Junior (al synth e alla drum machine), nato nella frenesia musical-culturale di Roma Est (Pigneto, Tor Pignattara, Prenestina, Casilina).

I loro spettacoli dal vivo li hanno elevati allo status di culto tra gli appassionati della scena underground italiana. Warmup e aftershow curato da KVA, Lacinskij, e Calandra.

Biglietti: € 12 intero al botteghino, € 10 prevendita su Dice.fm, € 8 per studenti al botteghino. Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it .

La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione.

Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.