“Jazz in vigna”: Stefano Di Battista in concerto

Da ex studente di conservatorio, non c'è dubbio che il sassofonista romano Stefano Di Battista, protagonista del concerto di venerdì 21 luglio di “Jazz in vigna”, la rassegna estiva organizzata dall'Associazione Algos – Monk Jazz Club di Catania nella suggestiva Tenuta San Michele di Santa Venerina, avrà molto piacere ad ascoltare il mini live di apertura della serata affidato ai giovaninmusicisti Virginia Gangemi, voce, Vittorio Carini, chitarra, Alessio Tirrò, contrabbasso, e Alfio Liberto batteria.

Per il “Jazz in vigna” 2023, infatti, il Monk ha avviato una collaborazione con il Conservatorio Bellini dibCatania e questa è la seconda performance in calendario. Stefano Di Battista suonerà a Santa Venerina in quartetto con Andrea Rea al pianoforte, Carmelo Venuto al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria.

Biglietti: € 25,00 più diritti di prevendita. Prevendita on line: https://www.ciaotickets.com/biglietti/stefano-di-battista-4et-santa-venerina. Info e prenotazioni: e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o telefono/Whatsapp al 3401223606. Indirizzo: Via Zafferana, 13, Santa Venerina (Catania).